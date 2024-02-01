قصة رومانسية جمعت جنسين مختلفين.. "كبلز الخبر".. شهرة وضجّة والعلاقة لها تفسير!

وعلميًا، فسر الدكتور البيطري عبدالرحمن صلاد، المدير الطبي لإحدى العيادات البيطرية في الخبر، تآلف القطط مع بقية الحيوانات، وقال في تصريح لـ"سبق" بأنه أسلوب طبيعي وغريزي، يتميز به القط عما سواه من الحيوانات، وقال: "القطة حيوان متآلف بطبيعته مع كل المخلوقات المحيطة بها، مثل الخيول، والكلاب، والبط، والطيور بجميع أنواعها، كما تتآلف مع الإنسان بشكل كبير جدًا"، مؤكدًا أن هذه الظاهرة، وإن كانت قديمة ومعروفة، إلا أنها أصبحت أكثر انتشارًا اليوم أكثر من أي وقت مضى".