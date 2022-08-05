لا تفوتك..7 نصائح صيفية من "الأغا" لمرضى السكري الأول والثاني

طالب استشاري أمراض الأطفال والغدد الصماء والسكري بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين عيد الأغا ، مرضى السكري بنوعيه الأول والثاني بضرورة إتباع 7 نصائح هامة في الصيف لتفادي أي إشكاليات قد يتعرضون لها بسبب ارتفاع درجة حرارة الأجواء.
وأوضح "الأغا" أن النصيحة الأولى تتمثل في ضرورة التواجد في الأماكن الباردة، وتجنب أشعة الشمس المباشرة، إذ إن ارتفاع درجة حرارة الأجواء ينعكس سلبًا على صحة الفرد ومزاجه وقد يعيق مستوى سكر الدم، وثانيها الحرص على قياس سكر الدم في المواعيد المحددة للتأكد من استقرار نسبته، وثالثها أن المرضى الذين يستخدمون الأنسولين يجب عليهم حفظه في الثلاجة وعدم تعريضه للحرارة أو أشعة الشمس تفاديًا لإتلافه وتغيّر خواصه، كما يجب حفظ جهاز قياس سكر الدم وشرائط الاختبار بعيدًا عن الحرارة.
وأضاف: "رابعًا يجب الحرص على تناول الوجبات الغذائية في مواعيدها مع الانتظام في جرعات الأنسولين، وقد يحتاج بعض المرضى الذين يأخذون الأنسولين إلى وجبات خفيفة لتجنب نقص السكر في الدم، وخامساً الحرص على تناول السوائل بشكل جيد وأهمها الماء للمحافظة على ترطيب الجسم في الأجواء الحارة حتى لو لم يشعر الشخص بالعطش، وتفادي تناول المشروبات الغازية والعصائر السكرية المحلاة ومشروبات الكافيين كالقهوة والشاي بكثرة والتي لا تفيد الجسم بل تسبب الأضرار فهي مدرة للبول، وسادساً ضرورة الحرص على تخصيص نصف ساعة يوميًا للمشي في الفترات المسائية، وأهمية ذلك تزداد لمرضى النمط الثاني، فالحمية ضرورية للمحافظة على استقرار نسبة سكر الدم".
وتابع: "النصيحة السابعة تجنب الإجهاد والتوتر، لكونهما يؤثران على مستويات نسبة سكر الدم، إذ يمكن أن يؤثر التوتر في مرضى السكري بشكل مختلف، فعندما يكون الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الثاني تحت ضغط نفسي، فإنهم يعانون عموماً من زيادة في مستويات السكر في الدم، بينما يكون لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول استجابة أكثر تنوعاً، وهذا يعني أنهم يمكن أن يواجهوا زيادة أو انخفاضاً في مستويات السكر في الدم، لذا ينصحون جميع مرضى السكري بتفادي مواقف الإجهاد والتوتر والمحافظة على هدوء الجسم واستقراره".
واختتم "الأغا" بقوله: "إن مرض السكري من الأمراض الشائعة بشكل كبير، ويجب على كل مريض بالسكر إجراء التغييرات الضرورية في نمط الحياة بجانب تناول الأدوية التي يصفها الطبيب المعالج، وممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي والحفاظ على الوزن، وأيضًا من النصائح المهمة النوم في الوقت المحدد، إذ أوضحت التقارير الصحية أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يجعل الجسم يستخدم الأنسولين بشكل أقل كفاءة في اليوم التالي، لذلك يجب الحرص على أخذ ساعات النوم الكافية".