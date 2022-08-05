لا تفوتك..7 نصائح صيفية من "الأغا" لمرضى السكري الأول والثاني

وتابع: "النصيحة السابعة تجنب الإجهاد والتوتر، لكونهما يؤثران على مستويات نسبة سكر الدم، إذ يمكن أن يؤثر التوتر في مرضى السكري بشكل مختلف، فعندما يكون الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الثاني تحت ضغط نفسي، فإنهم يعانون عموماً من زيادة في مستويات السكر في الدم، بينما يكون لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول استجابة أكثر تنوعاً، وهذا يعني أنهم يمكن أن يواجهوا زيادة أو انخفاضاً في مستويات السكر في الدم، لذا ينصحون جميع مرضى السكري بتفادي مواقف الإجهاد والتوتر والمحافظة على هدوء الجسم واستقراره".