إخصائي نفسي لـ"سبق": تغيير مسميات المخدرات حيل.. والوقاية ضرورة مع الحملات الأمنية

وأردف: "عندما نتمتع نحن بالثقافة ومعرفة أعراض المخدرات مهما تشكلت أنواع المخدرات يكون لدينا سلاح المعرفة، وبالتالي التعامل مع أبنائنا الذين تورطوا أو من المحتمل أن يتورطوا في مثل هذه المواد السامة والتعامل معهم ليكون هناك تدخل مباشر سواء في التوجيه والإرشاد أو المنع والعلاج قبل أن يصل إلى مرحلة الإدمان".