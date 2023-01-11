علماء أجانب وسعوديون يشاركون تجاربهم مع طلبة موهوبين بالمملكة

وضمّ وفد العلماء كلًّا من: أستاذ الفيزياء في مختبر كامبريدج كافنديش، الفائز بجائزة نوبل للفيزياء 2019 الدكتور ديدييه كيلوز، وعالمة الأحياء الدكتورة إدنا ماتا كاماتشو، وعالمة علوم الأرض والمناخ المشارك في مختبر العلوم الهيدرولوجية في "مركز جودارد لرحلات الفضاء" التابع لناسا الدكتورة فاجي زعونة منا، كما شارك من أعضاء رابطة موهبة كلٌّ من: شريك مؤسس لشركة 3D+ يعمل في إدارة الابتكار في منشآت معاذ بوعائشة، ومهندس تطبيقات في شركة ناشئة في السيليكون فالي في كاليفورنيا عبدالرحمن الفوزان، والمهندسة في أرامكو السعودية المتخرجة من جامعة Penn State University تخصص هندسة بترول وغاز طبيعي فاطمة العلي، والمتخرجة من جامعة University of Washington بتخصص علوم سياسية واقتصاد وتعمل في أرامكو مها الحمود، والمديرة التنفيذية لشركة غراس التي تدرس دكتوراه هندسة ميكانيكية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية غنيمة بوحيمد.