هيئة النقل: أكثر من 9 آلاف عملية فحص رقابية بمكة والمدينة في خامس أيام ذي الحجة

أجرت الفِرَق الرقابية في الهيئة العامة للنقل، خلال اليوم الثاني من شهر ذي الحجة، أكثر من 9 آلاف عملية فحص رقابية لمختلف وسائل النقل العاملة في موسم الحج لهذا العام بمكة المكرمة والمدينة المنورة، رصدت خلالها أكثر من 1.8 ألف مخالفة، بمعدل امتثال بلغ 85%.