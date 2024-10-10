جامعة الأمير محمد بن فهد تدخل قائمة أفضل 251 جامعة بالعالم

دخلت جامعة الأمير محمد بن فهد، ضمن قائمة أفضل 251 - 300 جامعة حول العالم من أصل 2857 جامعة، وذلك حسب تصنيف تايمز (THE) لعام 2025م، فيما حلت الجامعة في المرتبة الثانية على مستوى الجامعات السعودية.
ويأتي هذا الإنجاز الذي حققته الجامعة بناء على جهودها المتراكمة في استقطاب الباحثين والكفاءات الأكاديمية المميزة، إضافة إلى تميزها على المستويات العلمية والأكاديمية وشراكاتها العالمية مع مؤسسات علمية مرموقة في مختلف دول العالم.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور عيسى الأنصاري أن هذه الإنجازات الأكاديمية هي نتيجة التزام الجامعة بخططها الإستراتيجية، ومن بينها استقطاب الكفاءات العلمية والأكاديمية وتعزيز أعضاء هيئة التدريس بمجموعة من الباحثين المتميزين، مقدمًا تهنئته لمنسوبي الجامعة من أساتذة وطلاب وطالبات وموظفين، منوهًا بدورهم الفعال في تقدم الجامعة ونموها.
وبيّن أن هذا التقدم يأتي في إطار التحول الإستراتيجي للجامعة نحو التركيز على نشر البحث العلمي وتطويره وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على التفكير الإبداعي وتعزيز قدراتهم بالانخراط في مجالات البحث العلمي والابتكار.