جامعة الأمير محمد بن فهد تدخل قائمة أفضل 251 جامعة بالعالم

وأكد رئيس الجامعة الدكتور عيسى الأنصاري أن هذه الإنجازات الأكاديمية هي نتيجة التزام الجامعة بخططها الإستراتيجية، ومن بينها استقطاب الكفاءات العلمية والأكاديمية وتعزيز أعضاء هيئة التدريس بمجموعة من الباحثين المتميزين، مقدمًا تهنئته لمنسوبي الجامعة من أساتذة وطلاب وطالبات وموظفين، منوهًا بدورهم الفعال في تقدم الجامعة ونموها.