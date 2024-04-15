"السديس" في حفل المعايدة: خطب الجمع الرمضانية الأربع وصلت لمليار مسلم في العالم

كرّم رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس اليوم بمقر الرئاسة بمكة المكرمة صحيفة "سبق" ضمن الجهات الإعلامية التي شاركت في إنجاح خطة رئاسة الشؤون الدينية خلال شهر رمضان بنشر تقارير ورصد نجاحات للرئاسة.
جاء ذلك على هامش حفل المعايدة الذي أقامته الرئاسة، وقد تسلّم درع التكريم مدير تحرير المنطقة الغربية الزميل عبدالله الراجحي نيابةً عن رئيس التحرير علي الحازمي.
وأوضح الرئيس العام للشؤون الدينية أن الرئاسة حققت خلال موسم شهر رمضان المبارك نقلة نوعية في استثمار التقانة؛ لتعزيز رسالة الحرمين الدينية الرقمية في الشهر الفضيل في العالم.
وأكد في كلمة ألقاها في حفل المعايدة أن نجاح رئاسة الشؤون الدينية في تفعيل التوعية الدينية الرقمية في موسم رمضان المبارك، واستثمار التقانة، والتطبيقات الذكية عظّم مكامن القوة للحرمين الشريفين ونجح في إيصال رسالة رئاسة الشؤون الدينية الوسطية إلى العالم بعدة لغات.
وكشف رئيس الشؤون الدينية أن خطب الجمعة الرمضانية الأربع التي ألقيت في الشهر الفضيل وصلت إلى مليار مسلم في العالم عبر منصة "منارة الحرمين" الرقمية، والتي تضطلع بمهمة بث خطبة الجمعة من الحرمين الشريفين، والدروس العلمية، والمحاضرات الدينية، والكلمات الوعظية، وإثراء التجربة الدينية للقاصدين والزائرين رقميًّا مترجمة بـ 14 لغة إلى العالم.
ورفع رئيس الشؤون الدينية أسمى آيات التهاني والتبريكات باسمه واسم أئمة وخطباء وعلماء الحرمين الشريفين ومنسوبي رئاسة الشؤون الدينية بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.