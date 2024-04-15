"السديس" في حفل المعايدة: خطب الجمع الرمضانية الأربع وصلت لمليار مسلم في العالم

وكشف رئيس الشؤون الدينية أن خطب الجمعة الرمضانية الأربع التي ألقيت في الشهر الفضيل وصلت إلى مليار مسلم في العالم عبر منصة "منارة الحرمين" الرقمية، والتي تضطلع بمهمة بث خطبة الجمعة من الحرمين الشريفين، والدروس العلمية، والمحاضرات الدينية، والكلمات الوعظية، وإثراء التجربة الدينية للقاصدين والزائرين رقميًّا مترجمة بـ 14 لغة إلى العالم.