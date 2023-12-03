راجعوا حجوزاتكم.. فوضى عارمة في 12 مطارًا أوروبيًّا وإغلاق يشمل مدنًا كبرى لهذا السبب

وفي اليونان انخفضت درجات الحرارة إلى 15 تحت الصفر، واضطرت السلطات اليونانية إلى نقل الآلاف من المهاجرين من المخيمات المنتشرة على جزرها إلى مراكز إيواء خاصة جراء موجة البرد القارسة.