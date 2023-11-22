"النقل" تنظم ورشة عمل حول "الآفاق المستقبلية للاستثمار في القطاع"

وتناولت الورشة التي حضرها أكثر من 40 شركة من القطاع الخاص ذات الاختصاص في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، أبرز قصص النجاح والإنجازات لقطاع النقل، والتعريف بالفرص الاستثمارية وأنواع الدعم المقدم للمستثمرين في القطاع، فيما تأتي الورشة ضمن خطوات الوزارة الحثيثة للمساهمة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.