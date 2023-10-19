شاهد.. انطلاق المؤتمر السعودي الأربعين لطب العيون السعودي 2023 بالرياض

دُشن اليوم المؤتمر السعودي لطب العيون (SO 2023) في دورته الأربعين، والذي ينُظمه مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والجمعية السعودية لطب العيون بالتعاون مع قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب بجامعة الملك سعود في كراون بلازا.
وفي التفاصيل، انطلق المؤتمر بحضور الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عبدالعزيز الراجحي والدكتور سعد العنزي نائب رئيس الجمعية السعودية لطب العيون رئيس اللجنة المنظمة.
وألقى الدكتور عبدالعزيز الراجحي كلمةً رحب فيها بضيوف وحضور المؤتمر من داخل وخارج المملكة، مؤكداً أن هذا اللقاء يأتي والجميع متفائل وطموح بمستقبل مشرق لوطننا الغالي المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وبرؤية طموحة من ملهمنا سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وفي مستهل حديثه، أشاد الدكتور الراجحي بدور مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في تنظيم الاجتماعات الدولية لطب العيون في المملكة العربية السعودية، ثم انتقل لشراكة مع الجمعية السعودية لطب العيون وبالتعاون مع قسم العيون في جامعة الملك سعود ليولد الاجتماع الموحد "طب العيون السعودي"، واستمر تنظيمه على مدى السنوات الماضية وانتقل ما بين الرياض وجدة.
وقال "الراجحي" إن استمرار تنظيم هذا المؤتمر يؤكد على أن هذه الشراكة هي نموذج للعمل المشترك والتعاون المثمر بين أطباء العيون واخصائيي البصريات في مناطق المملكة المختلفة.
وتوجه بالشكر لوزير الصحة المهندس فهد الجلاجل لرعايته المؤتمر ولإدارة الجمعية السعودية لطب العيون بقيادة الدكتور عبدالله الفواز.
ويناقش المؤتمر موضوعات متنوعة في طب العيون؛ أهمها: الذكاء الاصطناعي في طب العيون، وأمراض القرنية، وأحدث المستجدات في جراحات الساد، وعمليات تصحيح النظر، وأمراض وجراحات الشبكية والبصريات، وأمراض العنبية وعلاجاتها، والتجميل في جراحات العيون ومحجر العين.
ويتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر 40 جلسة علمية، بمشاركة 40 متحدثاً دولياً، إضافة إلى 136 متحدثاً من داخل المملكة، كما يتناول أكثر من 280 ورقة علمية، ويعقد 39 دورة تدريبية لمدربين محليين ودوليين.