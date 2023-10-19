شاهد.. انطلاق المؤتمر السعودي الأربعين لطب العيون السعودي 2023 بالرياض

وفي مستهل حديثه، أشاد الدكتور الراجحي بدور مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في تنظيم الاجتماعات الدولية لطب العيون في المملكة العربية السعودية، ثم انتقل لشراكة مع الجمعية السعودية لطب العيون وبالتعاون مع قسم العيون في جامعة الملك سعود ليولد الاجتماع الموحد "طب العيون السعودي"، واستمر تنظيمه على مدى السنوات الماضية وانتقل ما بين الرياض وجدة.