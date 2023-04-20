بـ200 مليون ريال.. "جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري" تسهم في حملة "اكتتاب جود"

أعلنت جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري، صباح اليوم، عن مساهمتها في حملة "اكتتاب جود" الإسكان الخيري بمبلغ 200 مليون ريال؛ وذلك لدعم الأسر الأشد حاجة في حلول الإسكان التنموي.
وتفصيلًا، قالت جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري عبر حسابها في "تويتر": "امتدادًا لمسيرة العطاء في الجمعية؛ يطيب لنا إعلان المساهمة في حملة #اكتتاب_جود بمبلغ 200 مليون ريال؛ لدعم الأسر الأشد حاجةً في حلول الإسكان التنموي بالمملكة، وانطلاقًا من رسالتنا في تنمية هذا القطاع الحيوي".
بدوره، وجّه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد على دعمهما الدائم للإسكان التنموي من خلال هذه الجمعية العريقة والتي أثمرت اليوم عن أكبر مساهمة في حملة #اكتتاب_جود الإسكان الخيري، قائلًا: قيادةٌ تُلهم بسخائها، وتغرس خيرًا بأعمالها، جعلها الله في موازين حسناتهم".
ووجّه الشكر أيضًا إلى الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان، وبدر العساكر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد عضو مجلس إدارة مؤسسة محمد بن سلمان، على دعمهما ومتابعتهما للمساهمة السخية بجود قيادتنا الكريمة حفظها الله، وكافة أعضاء مجلس إدارة الجمعية على مساندتهم للرقي بأنشطة الجمعية وتحقيق المستهدفات المشتركة".