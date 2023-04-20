بـ200 مليون ريال.. "جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري" تسهم في حملة "اكتتاب جود"

بدوره، وجّه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد على دعمهما الدائم للإسكان التنموي من خلال هذه الجمعية العريقة والتي أثمرت اليوم عن أكبر مساهمة في حملة ‎#اكتتاب_جود الإسكان الخيري، قائلًا: قيادةٌ تُلهم بسخائها، وتغرس خيرًا بأعمالها، جعلها الله في موازين حسناتهم".