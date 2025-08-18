إبل سائبة تهدد سكان الراشدية 2 بمكة .. والأهالي يطالبون بتدخل عاجل

ناشد عدد من سكان حي الراشدية 2 بمكة المكرمة (البيعة) الجهات المختصة بالتدخل العاجل لوضع حد لانتشار الإبل السائبة داخل المخطط السكني، مؤكدين أن تكرار تجولها يشكل خطرًا على السلامة العامة ويسبب قلقًا دائمًا للأهالي.
وأوضح السكان في شكوى تلقتها "سبق" أنهم تقدموا ببلاغ رسمي إلى وزارة البيئة، بحكم الاختصاص، دون أن يلمسوا أي استجابة تُذكر. وأشاروا إلى أن الإبل تتغذى على بقايا الطعام من الحاويات داخل الحي، في مشهد وصفوه بالمقلق ويستوجب موقفًا حازمًا من الجهات المعنية لمحاسبة ملاكها ومنعها من دخول المناطق السكنية.
وأكد الأهالي أن استمرار هذا الوضع ينذر بوقوع حوادث مرورية وأضرار بالممتلكات العامة، مطالبين بسرعة اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الأرواح والممتلكات من هذه الظاهرة المتكررة.