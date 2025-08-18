إبل سائبة تهدد سكان الراشدية 2 بمكة .. والأهالي يطالبون بتدخل عاجل

وأوضح السكان في شكوى تلقتها "سبق" أنهم تقدموا ببلاغ رسمي إلى وزارة البيئة، بحكم الاختصاص، دون أن يلمسوا أي استجابة تُذكر. وأشاروا إلى أن الإبل تتغذى على بقايا الطعام من الحاويات داخل الحي، في مشهد وصفوه بالمقلق ويستوجب موقفًا حازمًا من الجهات المعنية لمحاسبة ملاكها ومنعها من دخول المناطق السكنية.