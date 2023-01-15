جازان.. استئصال ورم في الرقبة لمريض بمستشفى الأمير محمد بن ناصر

تمكن فريق الجراحة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان من استئصال ورم في الرقبة لمريض بحجم 6 *5*4 cm ضاغط على الشريان الودجي الداخلي الأيسر والقصبة الهوائية وعضلات الرقبة.
وأوضحت الدكتورة آلاء حكمي قائدة فريق الجراحة العامة بالمستشفى، أن المريض حضر إلى المستشفى وكان يعاني بسبب آلام بالرقبة وتورم وصعوبة في البلع و التنفس.
وأضافت أن الفريق الطبي الجراحي قام بإجراء الفحوص الطبية اللازمة، وتبين وجود ورم في الرقبة ضاغط على القصبة الهوائية وشرايين وأوردة الرقبة.
وبيّنت "حكمي" أن الفريق الطبي قرر على الفور إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم كاملاً، وتكللت ولله الحمد بالنجاح، وغادر المريض المستشفى بعد تماثله للشفاء ولله الحمد.