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هل تؤثر مكافأة الطلاب في مبلغ الدفعات لحساب رب الأسرة؟.. "حساب المواطن" يوضح
قال: يجب اختيار الحالة الوظيفية للتابع "طالب" ونوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافآت"
أوضح "حساب المواطن" أن مكافأة الطلاب تُحتسب من ضمن الدخل لرب الأسرة، ولا بد من الإفصاح عنها.
وأضاف البرنامج رداً على تساؤل أحد المستفيدين حول تأثير مكافأة الطلاب على مبلغ الدفعات، أنه يجب اختيار الحالة الوظيفية للتابع "طالب"، والإفصاح عن المكافأة الجامعية باختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافآت" ومصدر الدخل "برنامج دعم حكومي" ثم إضافة وحفظ.
وتابع، لمعرفة قيمة الاستحقاق يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://portal.ca.gov.sa