هل تؤثر مكافأة الطلاب في مبلغ الدفعات لحساب رب الأسرة؟.. "حساب المواطن" يوضح

وأضاف البرنامج رداً على تساؤل أحد المستفيدين حول تأثير مكافأة الطلاب على مبلغ الدفعات، أنه يجب اختيار الحالة الوظيفية للتابع "طالب"، والإفصاح عن المكافأة الجامعية باختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافآت" ومصدر الدخل "برنامج دعم حكومي" ثم إضافة وحفظ.