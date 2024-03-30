"السديس": تهيئة الأجواء التعبدية للأعداد المليونية المتوقعة في العشر الأواخر

وحشدت الرئاسة الدينية كل إمكانات منظومتها للعشر الأواخر؛ التي تعد ذروة موسم الشهر الفضيل؛ لاستقبال الأعداد المليونية المتوقعة التي تؤمُّ الحرمين؛ جدًّا واجتهادًا، وتقربًا وازدلافًا؛ تشوفًا لنفحات العشر الأخيرة؛ اقتداء بهدي المصطفى ﷺ؛ الذي كان: "إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ" [متفق عليه]، وتحريًا لليلة القدر التي هي: ﴿خَيرٌ مِن أَلفِ شَهرٍ﴾ [القدر: ٣].