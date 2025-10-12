"أدير العقارية" تطرح أبراج "رزون" الفندقية في مكة المكرمة بالمزاد العلني الحضوري

وتعليقًا على ذلك، قال سليمان الحربي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية: "نحن على ثقة بأن أبراج "رزون" ستحظى باهتمام كبير من المستثمرين، لما تتمتع به من مزايا فريدة وقيمة استثمارية عالية، بالإضافة إلى دورها في تعزيز قطاع الضيافة في مكة المكرمة وتلبية احتياجات الحجاج والمعتمرين".