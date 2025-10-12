"أدير العقارية" تطرح أبراج "رزون" الفندقية في مكة المكرمة بالمزاد العلني الحضوري

تعلن شركة "أدير العقارية"، عن طرح أبراج "رزون" الفندقية للبيع في مزاد علني حضوري، وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2025م عند تمام الساعة 4:30 م في قاعة ليلتي (طريق الملك عبدالعزيز) - جدة.
وتُعد أبراج "رزون" الفندقية إضافة نوعية لسوق الضيافة في مكة المكرمة، نظرًا لتميزها بموقعها الاستراتيجي في قلب منطقة العزيزية النابضة بالحياة، على مقربة من الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة. وتضم ثلاثة أبراج فندقية فاخرة، بارتفاع 11 دورًا متكررًا و9 أدوار للخدمات، وبمساحة إجمالية تبلغ 121,826مترًا مربعًا.
وتوفر "رزون" 1602 غرفة فندقية فاخرة، مجهزة بأحدث وسائل الراحة والرفاهية، لتلبية احتياجات الحجاج والمعتمرين الباحثين عن تجربة إقامة استثنائية، حيث يتميز المجمع الفندقي بتصميمه العصري الأنيق، وموقعه الاستراتيجي الذي يضمن سهولة الوصول إلى أهم المعالم الدينية والتاريخية في المدينة المقدسة.
وتعليقًا على ذلك، قال سليمان الحربي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية: "نحن على ثقة بأن أبراج "رزون" ستحظى باهتمام كبير من المستثمرين، لما تتمتع به من مزايا فريدة وقيمة استثمارية عالية، بالإضافة إلى دورها في تعزيز قطاع الضيافة في مكة المكرمة وتلبية احتياجات الحجاج والمعتمرين".
وأشار إلى أن المجمع الفندقي في "رزون" يتميز بتصميمه المبتكر الذي يجمع بين الفخامة والنمط الاسلامي، وبمرافقه المتكاملة التي تشمل مطاعم ومقاهي وقاعات للمؤتمرات والفعاليات، بالإضافة إلى خدمات الضيافة الراقية التي تلبي احتياجات مختلف النزلاء.
ودعا الحربي المستثمرين والمهتمين إلى المشاركة في المزاد، واغتنام هذه الفرصة الفريدة للاستثمار في أبراج "رزون" الفندقية، التي تُعد إضافة نوعية لسوق الضيافة في مكة المكرمة.