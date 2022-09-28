"مدخلي" يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي برئاسته لمجلس الوزراء

وقال مدخلي، يسرني أن أرفع إلى سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- أصدق التهاني والتبريكات على الثقة الملكية الكريمة من لدن مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيدهما الله-، مشيداً بما تحقق من منجزات نوعية للمملكة على كافة الأصعدة محلياً وإقليمياً ودولياً، بفضل الله، ثم توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة سمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- حيث تأتي إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد -حفظه الله- بخبراته وحكمته وحنكته من خلال المتابعة الحثيثة لمستهدفات ومؤشرات الرؤية الطموحة للمملكة ٢٠٣٠ التي جعلت المملكة تضع لها في مقدمة دول العالم مكانة مرموقة من خلال منظومة الخطط الإستراتيجية، والعمل الدؤوب، ولرفع مستوى الأداء بهدف تقديم جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين بجودة عالية، ولتنمية الإنسان السعودي وبناء قدراته البشرية ومساهمته الفاعلة التنموية بمختلف المجالات، الأمر الذي يعكس -بإذن الله- المستقبل الواعد لهذا الوطن الشامخ، ويؤكّد في الوقت نفسه تأكيد القيادة الرشيدة -أعزها الله- على استمرارية السعي لتحقيق تطلعات الوطن وأبنائه.