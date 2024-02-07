في "رالي حائل 19".. زيارة ترفيهية لـ"وافد" تُنقذ حياته من جلطة مفاجئة

ساقت زيارة ترفيهية عن النفس لرالي حائل ١٩ وافدًا من جنسية عربية، إلى النجاة بعد توفيق الله من جلطة كادت تفتك به، لو كان خارج فعاليّات الرالي.
وتفصيلاً؛ زار الوافد فعاليّات الرالي، للتعرف والاستفادة والترفيه عن نفسه، إلا أنه شعر بألم في الذراع الأيسر، وفورًا توجه لقافلة "قلب عبدالعزيز للكشف المبكر عن أمراض القلب"، الموجودة في الفعاليّات، وأُجري له تخطيط قلبي، وتبيّن تعرضه إلى مؤشرات الإصابة بجلطة قلبية، وفورًا نُقل عبر سيارة الإسعاف لمسار الجلطات القلبية في تجمع حائل الصحي، واستكملت الفحوص الطبية اللازمة.
وبشكل عاجل، أُجريت له قسطرة تشخيصية، حيث تبيّن أن الدم يتدفق في الشريان الأيسر الأمامي ببطء شديد، وهذا نتج عنه تغيرات في تخطيط القلب مماثلة للجلطة القلبية، والتدخل الطبي السريع للحالة أسهم في حماية الزائر من تعرضه إلى جلطة قلبية حادة، ويتمتع المريض الآن بصحة جيدة بعدما صُرف له العلاج، وخرج من مركز القلب.