في "رالي حائل 19".. زيارة ترفيهية لـ"وافد" تُنقذ حياته من جلطة مفاجئة

وتفصيلاً؛ زار الوافد فعاليّات الرالي، للتعرف والاستفادة والترفيه عن نفسه، إلا أنه شعر بألم في الذراع الأيسر، وفورًا توجه لقافلة "قلب عبدالعزيز للكشف المبكر عن أمراض القلب"، الموجودة في الفعاليّات، وأُجري له تخطيط قلبي، وتبيّن تعرضه إلى مؤشرات الإصابة بجلطة قلبية، وفورًا نُقل عبر سيارة الإسعاف لمسار الجلطات القلبية في تجمع حائل الصحي، واستكملت الفحوص الطبية اللازمة.