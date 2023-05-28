انتحال صفة موظفي جهة حكومية.. 28 عاماً سجناً وغرامة 10 ملايين ريال لمتهمَيْن استوليا على أموال بالاحتيال

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيامهما بالاشتراك في ارتكاب عددٍ من جرائم الاحتيال المالي، من خلال الاتفاق مع عصابة منظمة خارج المملكة للعمل معها عن بُعد في مجال التقنية والبرمجيات، وتفعيل شرائح الاتصال وتمرير المكالمات للإيقاع بالضحايا، وانتحال صفة موظفي جهات حكومية ومؤسسات مالية، للوصول إلى البيانات الشخصية والبنكية للضحايا، ونتج عن هذا السلوك الإجرامي الاستيلاء على أموال تجاوزت أحد عشر مليون ريال.