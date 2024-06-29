المحامي محمد العنزي: نظام حماية المبلغين والشهود يرفع نسبة الضمانات العدلية

وقال: من خلال هذا النظام أصبحت لدينا أعلى درجات الشفافية والحماية للمجتمع والأفراد، وهو نظام شمولي فيما يتعلق بتفاصيله وجزئياته، لكن المهم هو أنه جعل المبلغ أو الصحية أو المعني لا ينسبون أحيانًا إلى السلوك الإجرامي بناءً على إكراه أو غيره، فهذا النظام جعل المتعاونين والمبادرين والمبلغين وكل من يكره أو يمكن أن يستغل في إجراء معين أو مخالفة معينة، الآن أصبحت هناك حماية ومنعة.