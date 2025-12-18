الإعلامي عبدالكريم المقرن في العناية المركزة وحالته حرجة

يرقد الإعلامي عبدالكريم بن صالح المقرن، المذيع السابق في إذاعة القرآن الكريم، ومقدّم برنامجي «نور على الدرب» و«فتاوى» مع أعضاء هيئة كبار العلماء، في العناية المركزة، وسط تأكيدات بأن حالته الصحية حرجة.

وبحسب المعلومات، فقد تدهورت الحالة الصحية للمقرن قبل نحو شهر، عقب خضوعه لعملية جراحية في المرارة، حيث تعرّض لمضاعفات صحية لاحقة أثّرت على القلب والرئة والكلى، ما استدعى نقله إلى العناية المركزة ودخوله في غيبوبة.

ويُعد عبدالكريم المقرن من الأسماء البارزة في الإعلام الديني، إذ قدّم على مدى سنوات طويلة عددًا من البرامج الإذاعية المؤثرة، وأسهم من خلالها في نشر الوعي الشرعي والمعرفي، وترك بصمة واضحة لدى جمهور المستمعين داخل المملكة وخارجها.