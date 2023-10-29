سفارة الكويت في لبنان تدعو رعاياها للعودة الطوعية والتواصل معها

وقالت سفارة الكويت في بيانها: "استناداً إلى بيان وزارة الخارجية الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2023، والذي يحث كافة المواطنين الكويتيين الراغبين في زيارة الجمهورية اللبنانية إلى تأجيل السفر خلال هذه الفترة، والذي يهيب كذلك بالمواطنين الموجودين حالياً في لبنان العودة الطوعية إذا لم تكن هناك حاجة ملحة لوجودهم، في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة في الوقت الرهان".