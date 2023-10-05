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الإمارات تؤكد قدرة السعودية على استضافة نسخة مميزة لكأس العالم 2034

نوهت بالسجل الحافل للمملكة في احتضان الأحداث الرياضية المرموقة
الإمارات تؤكد قدرة السعودية على استضافة نسخة مميزة لكأس العالم 2034

أعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بإعلان المملكة نيّتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وأكدت دعمها الكامل لاستضافة المملكة هذا الحدث العالمي الكبير.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها أن المملكة تمتلك الإمكانات والتجهيزات والبنية التحتية المتطورة والإنجازات في جميع المجالات لاستضافة نسخة مميزة من كأس العالم.

وأشارت الوزارة إلى أن المملكة العربية السعودية لديها سجل حافل من النجاحات في استضافة الأحداث الرياضية المرموقة، مما يؤكد أنّها ستقدّم للعالم نسخة استثنائية من هذه البطولة، متمنّية للمملكة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

الإمارات
كأس العالم 2034

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