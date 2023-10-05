الإمارات تؤكد قدرة السعودية على استضافة نسخة مميزة لكأس العالم 2034

وأشارت الوزارة إلى أن المملكة العربية السعودية لديها سجل حافل من النجاحات في استضافة الأحداث الرياضية المرموقة، مما يؤكد أنّها ستقدّم للعالم نسخة استثنائية من هذه البطولة، متمنّية للمملكة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.