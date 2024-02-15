في أول أيام الاختبارات.. تَواجد ميداني بالطرق والتقاطعات وقرب المدارس لـ"مرور شقراء"

مع أول يوم في اختبارات الفصل الثاني، تواجدت دوريات مرور شقراء الرسمية والسرية، منذ ساعات الصباح الأولى، بالتعاون والتنسيق مع الدوريات الأمنية ودوريات المهام الخاصة؛ حيث انتشرت في الطرق الرئيسية وبالقرب من المدارس ذات الكثافة، وفي التقاطعات التي يسلكها الطلاب لمدارسهم.