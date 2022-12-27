"العلاج بالتبريد" ينقذ مولودة عانت من اختناق ولادي في نجران

وأشارت "صحة نجران" إلى أنه بعد اكتمال عملية التبريد في اليوم الثالث تم إعادة الطفلة تدريجياً لدرجة الحرارة الطبيعية، وانعكس ذلك بشكل إيجابي على تحسن حالة المولودة وعودة وظائف الأعضاء الحيوية (المخ، الكبد، الكلى) لمسارها الطبيعي، وتقرر خروجها، وهي تتمتع بحالة صحية مستقرة.