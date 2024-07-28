"الإعلام" تستثني 3 حالات من الحصول على ترخيص موثوق للمعلنين

استثنت وزارة الإعلام، اليوم الأحد، ثلاث حالات من الحصول على ترخيص موثوق للمعلنين.
وقالت في "إنفوجرافيك" عبر منصة "إكس": إن الاستثناءات الثلاثة تتضمن؛ أولًا: الإعلان عن حدث أو فعالية لجهة حكومية، حسب الإجراءات التي تضعها الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
ويخص الاستثناء الثاني رعاية الأفراد تحت سن "18" للأنشطة التعليمية والرياضية والثقافية، على أن يتواءم نشاط الرعاية مع التصنيف العمري للفرد، فيما يتضمن الاستثناء الثالث إعلان الفرد عن منتج أو خدمة خاصة به عبر حسابه الشخصي.
وأوضحت الوزارة أن تلك الاستثناءات لا تستوجب الإخلال بما يقتضي به نظام الإعلام المرئي والمسموع.