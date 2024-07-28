"الإعلام" تستثني 3 حالات من الحصول على ترخيص موثوق للمعلنين

وقالت في "إنفوجرافيك" عبر منصة "إكس": إن الاستثناءات الثلاثة تتضمن؛ أولًا: الإعلان عن حدث أو فعالية لجهة حكومية، حسب الإجراءات التي تضعها الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.