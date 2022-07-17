أكثر من 700 مراقب لجودة خدمات الإدارات الخدمية بالمسجد الحرام

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالتطوير المتواصل لخدمات قاصدي المسجد الحرام، وبإشراف ومتابعة وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والتطويرية ووكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، محمد بن مصلح الجابري.