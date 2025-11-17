العد التنازلي بدأ لمزاد "جواهر الرياض"

تعلن شركة الثروة العقارية وبإشراف مركز الإسنادوالتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ و بحكممن محكمة الاحوال الشخصية، عن بدء العد التنازلي لمزاد "جواهر الرياض"، الذي ينطلق يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025م ويستمر حتى يوم الأحد 23 نوفمبر 2025م، وذلك إلكترونيًا عبر منصة مباشر للمزادات.

‎ يضم المزاد 10 عقارات في مواقع مميزة بمدينةالرياض، تشمل أراضٍ سكنية وتجارية وزراعية وفللاًومجمع سكني في أحياء القيروان، الصحافة،السليمانية، المصيف، النزهة، العارض، الوادي،والعمارية.

كتيب المزاد:

https://bit.ly/4ob15nI

ويُعد المزاد فرصة استثمارية للراغبين في التملكداخل أحياء العاصمة، لما تتميز به العقاراتالمطروحة من تنوع في الاستخدامات، ومواقع حيويةعالية الطلب، كما ترحب شركة الثروة العقارية بجميعالاستفسارات من خلال التواصل على الأرقام التالية:

0542430000 - 0555722515 – 920003566