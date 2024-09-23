سفارة السعودية بنيجيريا تقيم حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ94

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة أبوجا حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ94 في مقر دار سكن السفير، وكان في استقبال الضيوف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا فيصل بن إبراهيم الغامدي، وحضر الحفل عدد من المسؤولين النيجيريين ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدين في أبوجا ورجال الأعمال.
ورفع السفير الغامدي التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وأشار إلى أن السعودية تحتفل بذكرى توحيدها الـ94 بعد أن قام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- بتوحيد أجزاء السعودية في كيان قوي مبنيّ على العقيدة الإسلامية السمحة، تسوده المساواة والعدالة والثقة كأول نموذج ثابت الأركان في العصر الحديث في منطقة الشرق الأوسط. مشيدًا بالعلاقات الثنائية والتاريخية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية نيجيريا الاتحادية التي تزداد نموًّا ورسوخًا منذ أكثر من 63 سنة.
وأشار إلى أنها لا تزال مستمرة في ظل قيادة البلدين الشقيقين، كما تطرق إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية الموقَّعة بين البلدين، التي رفعت مجال التعاون بين البلدَيْن إلى آفاق عالية، إضافة إلى الزيارات المتبادَلَة بين الجانبين، التي أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، معربًا عن تمنياته لحكومة وشعب نيجيريا بدوام التوفيق والنجاح.
وأكد السفير أن السعودية تُسخِّر جميع إمكانياتها لتوفير جميع سُبل الراحة للحجاج والمعتمرين؛ ليؤدوا مناسكهم بسكينة واطمئنان، بمتابعة وإشراف من القيادة الحكيمة. موضحًا أن أكثر من 120 ألف معتمر نيجيري أدوا مناسك العمرة في عام 2023م، في حين بلغ عدد الحجاج النيجيريين 65 ألف حاج في السنة نفسها، كما قدمت حكومة السعودية أكثر من 260 منحة دراسية للطلاب والطالبات النيجيريين في عام 2023م، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 600 مليون دولار.
وأضاف السفير بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- وجَّه بتنفيذ مشروع نور السعودية التطوعي في نيجيريا، الذي يتم تنفيذه على مراحل عدة. وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى التي تستهدف مكافحة العمى والأمراض المسببة له، كما تم إجراء عدد كبير من عمليات جراحة القلب المفتوح والمسالك البولية.
وأعرب عن تهنئته لوالدَي التوأم السيامي النيجيري، اللذين تم فصلهما في السعودية العام الماضي.
وجرى خلال الحفل إقامة معرض للصور، يسلط الضوء على العمق التاريخي والإسلامي والحضاري للمملكة، وتضمَّن فيلمًا وثائقيًّا عن رؤية السعودية 2030؛ لتعريف الحضور بأهم إنجازاتها في عامها الثامن.