سفارة السعودية بنيجيريا تقيم حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ94

وأشار إلى أنها لا تزال مستمرة في ظل قيادة البلدين الشقيقين، كما تطرق إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية الموقَّعة بين البلدين، التي رفعت مجال التعاون بين البلدَيْن إلى آفاق عالية، إضافة إلى الزيارات المتبادَلَة بين الجانبين، التي أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، معربًا عن تمنياته لحكومة وشعب نيجيريا بدوام التوفيق والنجاح.