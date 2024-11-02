"مكافحة المخدرات" تقبض على 5 أشخاص بجدة لترويجهم 77.080 قرص إمفيتامين و9.100 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالفَين لنظام أمن الحدود ومقيم من الجنسية التشادية ومواطنَين بمحافظة جدة؛ لترويجهم (77.080) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، و(9.100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير؛ لترويجه (2.980) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وستُعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.