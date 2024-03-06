التعاونية للتأمين تعقد شراكة استراتيجية مع stc pay لتعزيز تجربة العملاء

أعلنت التعاونية للتأمين، أكبر شركة تأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن توقيع شراكة استراتيجية مع stc pay، المحفظة الرقمية الرائدة، وذلك بهدف تبسيط عملية المطالبات والمكافآت لعملاء التعاونية، وتزويدهم بمعاملة أسرع وأكثر كفاءة.
وقام بتوقيع الاتفاقية م. سلطان الخمشي الرئيس التنفيذي للقطاع العام في التعاونية وذلك على هامش أعمال مؤتمر ليب 2024. ومن المقرر أن يؤدي التعاون بين الجهتين إلى إحداث تغيير جذري في الطريقة التي يتلقى بها العملاء تسويات المطالبات ودفعات المكافآت.
ومن خلال هذا التعاون، سيحظى العملاء الآن بخدمة إيداع مطالباتهم ومكافآتهم مباشرة في محافظ stc pay الخاصة بهم بسهولة، لتعزيز تجربة المستخدم وتطوير حلول مبتكرة تسرّع من عملية المطالبات والمكافآت.
وفي تعليق له، قال الرئيس التنفيذي للقطاع العام في شركة التعاونية للتأمين الأستاذ م. سلطان الخمشي: "نحن متحمسون للشراكة مع stc pay لتزويد عملائنا بطريقة أسرع وأكثر كفاءة تمكّنهم من تلقّي مطالباتهم ومكافآتهم. وتعد هذه الشراكة بمثابة شهادة على التزامنا بالتحسين المستمر والعمل من أجل الارتقاء بتجربة عملائنا.
وقد بدأت الشراكة بالفعل مع حالة الاستخدام الأولية للسماح لمستلمي مكافآت "درايف" بصرف مكافآتهم مباشرة إلى محفظات stc pay الخاصة بهم. وتهدف الشراكة في المستقبل إلى توسيع نطاقها لتشمل حالات استخدام إضافية، مثل مدفوعات المطالبات والمبالغ المستردة.