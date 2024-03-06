التعاونية للتأمين تعقد شراكة استراتيجية مع stc pay لتعزيز تجربة العملاء

وفي تعليق له، قال الرئيس التنفيذي للقطاع العام في شركة التعاونية للتأمين الأستاذ م. سلطان الخمشي: "نحن متحمسون للشراكة مع stc pay لتزويد عملائنا بطريقة أسرع وأكثر كفاءة تمكّنهم من تلقّي مطالباتهم ومكافآتهم. وتعد هذه الشراكة بمثابة شهادة على التزامنا بالتحسين المستمر والعمل من أجل الارتقاء بتجربة عملائنا.