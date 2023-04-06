في حفل إفطار "الندوة" بإنجامينا.. مسؤولة تشادية تُثَمّن جهود المملكة الإنسانية

شارك في الإفطار عدد كبير من القيادات والمسؤولين الحكوميين ورؤساء المنظمات والجمعيات، يتقدمهم رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدكتور محمد خاطر عيسى، ووزير اللامركزية والحكم المحلي، وممثلون عن وزارة التخطيط، وعدد من الوزراء، ونائب رئيس البرلمان وعدد من أعضائه، ومديرو الجامعات الرئيسية، ومسؤولون في وزارات الصحة والتعليم العالي والتخطيط والتعاون الدولي، وغيرهم من أصدقاء وداعمي أنشطة مكتب الندوة العالمية في جمهورية تشاد.