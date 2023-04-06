في حفل إفطار "الندوة" بإنجامينا.. مسؤولة تشادية تُثَمّن جهود المملكة الإنسانية

ثمّنت مديرة إدارة المنظمات غير الحكومية في تشاد عائشة روزي، جهود "الندوة العالمية للشباب الإسلامي" في شتى المجالات الإنسانية واستمرارها في تقديم عطائها الذي امتد لأكثر من (30) سنة في جمهورية تشاد.
جاء ذلك في حفل الإفطار الذي أقامه مكتب الندوة في العاصمة التشادية إنجامينا لعدد من النخب من القيادات الدينية والدعوية والعلمية تحت إشراف وزارة التخطيط والتعاون؛ حيث حضرت "روزي" ممثلةً عن وزير التخطيط والتعاون الدولي التشادي، وأفادت بأن الندوة واحدةٌ من أكبر الشركاء الأساسيين في العمل الإنساني والخيري، وأثنت على المملكة العربية السعودية وحكومتها الدؤوبة على البذل والعطاء.
شارك في الإفطار عدد كبير من القيادات والمسؤولين الحكوميين ورؤساء المنظمات والجمعيات، يتقدمهم رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدكتور محمد خاطر عيسى، ووزير اللامركزية والحكم المحلي، وممثلون عن وزارة التخطيط، وعدد من الوزراء، ونائب رئيس البرلمان وعدد من أعضائه، ومديرو الجامعات الرئيسية، ومسؤولون في وزارات الصحة والتعليم العالي والتخطيط والتعاون الدولي، وغيرهم من أصدقاء وداعمي أنشطة مكتب الندوة العالمية في جمهورية تشاد.