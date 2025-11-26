البنك السعودي الفرنسي (BSF) والمسافر يطلقان "بطاقة فيزا المسافر من BSF" الأولى من نوعها و بمكافآت غير مسبوقة لعشاق السفر

كما يحصل العملاء على عائد يصل إلى 5% على هيئة نقاط المسافر من مشترياتهم في قطاع التسوق والمطاعم، ما يحوّل الإنفاق اليومي إلى مكافآت فعلية قابلة للاستخدام. وتوفّر البطاقة مزايا فريدة، إذ تعد البطاقة هي الأولى من نوعها التي لا تحتسب أي رسوم على تحويل العملات الأجنبية على العمليات الدولية، إضافة إلى الإعفاء من الرسوم السنوية للسنة الأولى.