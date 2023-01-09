"النيابة العامة‏": كُل من يُسَّهِل دخول المتسلل للمملكة يعاقب بالسجن والغرامة ومصادرة وسيلة النقل والمأوى

أوضحت النيابة العامة أن التسلل إلى أرض الوطن يشكل خطراً على الأمن الوطني ويفضي إلى آثار جسيمة الضرر.
وتفصيلاً، قالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "يُعاقب كُل من يُسَّهِل دخول المتسلل للمملكة أو ينقله داخلها أو يوفر المأوى له أو يقدم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال - مع علمه بذلك - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وتصل إلى خمسة عشرة سنة، وبغرامة تصل إلى مليون ريال، ومصادرة الوسيلة التي نُقل المتسلل بها ومصادرة المسكن الذي أُعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط".
واضافت: " وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن -محل المصادرة- يتعلق بها ملك للغير فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال، وفي حال كان الناقل أو المأوي للمتسلل حسن النية وصاحب تصرفه تفريط أو إهمال جسيم بحسب ظروف الحال وملابساته، فيعاقب بغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال".
واشارت إلى أنه يتم " نشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية".
وبيّنت النيابة العامة أنها من الأفعال الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة.