"النيابة العامة‏": كُل من يُسَّهِل دخول المتسلل للمملكة يعاقب بالسجن والغرامة ومصادرة وسيلة النقل والمأوى

وتفصيلاً، قالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "يُعاقب كُل من يُسَّهِل دخول المتسلل للمملكة أو ينقله داخلها أو يوفر المأوى له أو يقدم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال - مع علمه بذلك - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وتصل إلى خمسة عشرة سنة، وبغرامة تصل إلى مليون ريال، ومصادرة الوسيلة التي نُقل المتسلل بها ومصادرة المسكن الذي أُعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط".