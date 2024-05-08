"إثراء" يسرد رحلة الأفلام السعودية في 16 عامًا عبر "متحف حكاية المهرجان"

إلى جانب شخصيات أخرى تركت بصمة راسخة ما زالت حتى يومنا هذا، كالمخرج سعد الفريح، وسعد خضر، ولطفي زيني، ومأمون حسن، وخليل الرواف، والسينمائي صالح الفوزان. وفي الدورة الحالية الفنّان عبد المحسن النمر الذي يُعدّ من أبرز نجوم السينما السعودية؛ حيث برع في مختلف أدواره سواء الكوميديا أو الدراما التاريخية أو الأفلام المميزة، كفيلم "هجّان".