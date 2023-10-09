"الأمن العام" يضبط عددًا من المتسولين في محال تجارية بمكة المكرمة

وأضاف الأمن العام أنه تم رصد وضبط مقيم من الجنسية الفسطينية يقوم بالتسول بشكل غير مباشر أمام أحد المحلات التجارية، كما تم رصد وضبط زائرة من الجنسية الأردنية تتسول بشكل مباشر وتستعطف المارة أمام المراكز التجارية، ورصد وضبط مواطنة قامت بالتسول أمام أحد المحلات التجارية على الطريق العام.