وزير الحج والعمرة يؤكّد تمديد تأشيرة العمرة إلى ثلاثة أشهر

وتشهد الزيارة الرسمية التي يقوم بها الربيعة إلى جمهورية مصر العربية؛ عقد العديد من اللقاءات مع المسؤولين المصريين؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عدة مجالات، ومناقشة أفق تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين، خصوصًا بعد أتمتة جميع الخدمات والبرامج، وتقديمها إلكترونيًّا من خلال منصة "نسك".