وزير الحج والعمرة يؤكّد تمديد تأشيرة العمرة إلى ثلاثة أشهر

كشف وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن تأشيرة العمرة جرى تمديدها من شهر إلى 3 أشهر لجميع المعتمرين من كافة أنحاء العالم، مؤكدًا استعداد كافة الجهات الحكومية بالمملكة للزيادة المتوقّعة للحجاج والمعتمرين بعد انحسار تأثير "كوفيد- 19"؛ لتمكين المعتمرين والزوار من الوصول إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة والصلاة في الروضة، وزيارة الأماكن التاريخية والدينية في مدن ومناطق المملكة.
جاء ذلك عقب لقائه في القاهرة بوزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، وفضيلة مفتي الديار المصرية الشيخ الدكتور شوقي إبراهيم علام، كلًّا على حدة، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي.
وبحث "الربيعة" خلال اللقاءين سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في مجالات تقديم الخدمات للمعتمرين من مصر لتأدية مناسكهم بطمأنينة ويسر.
واستعرض الدكتور الربيعة الخيارات والحلول الرقمية المتنوعة التي تقدمها منصة "نسك"، بهدف تسهيل قدوم المعتمرين المصريين إلى مكة المكرمة والزوار إلى المدينة المنورة بأنواع متعددة من التأشيرات؛ لتأدية مناسكهم مع تقديم جميع الخدمات لهم لإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتشهد الزيارة الرسمية التي يقوم بها الربيعة إلى جمهورية مصر العربية؛ عقد العديد من اللقاءات مع المسؤولين المصريين؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عدة مجالات، ومناقشة أفق تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين، خصوصًا بعد أتمتة جميع الخدمات والبرامج، وتقديمها إلكترونيًّا من خلال منصة "نسك".