"السديس" يلتقي مسؤولي الرئاسة لمراجعة مسارات الحوكمة ومؤشرات القياس

وكان الرئيس العام قد التقى مساعدَ الرئيس العام للحوكمة المشرف على مكتب الرئيس العام الدكتور عبدالوهاب الرسيني، ووكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية ومدير عام مكتب الرئيس العام بدر آل الشيخ، اليوم الأحد، بمكة المكرمة، مشددًا على الدور الهام والمأمول لحوكمة كافة الأعمال والإجراءات في المسجد الحرام، وبذل المزيد من الجهود في سبيل تهيئة البيئة التعبدية المُثلى لقاصدي بيت الله الحرام، والرقيّ بالخدمة وتحقيق التميز المستمر والابتكار، حاثًّا فريق الحوكمة في الرئاسة على المتابعة المستمرّة لكافة الإجراءات، وتقييم أثر الحوكمة، لجني الثمار عبر سلاسة في الأعمال، وعدم تداخل المهام، ووضوح في الأهداف لدى كافة الوكالات التابعة للرئاسة العامة.