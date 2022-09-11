"السديس" يلتقي مسؤولي الرئاسة لمراجعة مسارات الحوكمة ومؤشرات القياس

تحظى الحوكمة في رئاسة الحرمين بمراجعات شاملة وصولًا لكفاءة تشغيلية تحقق أهداف خطتها التطويرية "2024"، وما تتضمنه من تجويدٍ ينعكس على الخدمات الموجهة للقاصدين بكافة فئاتهم.
وفي التفاصيل: أكد الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن الرئاسة حريصة على تعظيم مسارات الحوكمة؛ للوصول إلى أعلى معايير الأداء ومؤشرات القياس، وفق رؤية المملكة 2030، خصوصًا بعد الإعلان عن أكبر وأضخم هيكلة في تاريخ الرئاسة، والتي تم من خلالها تمكين المرأة وتتويج الشباب وتعظيم التقانة والتميز التشغيلي لرفع جودة الخدمات لتحقيق أعلى المستويات من الخدمات لقاصدي الحرمين.
وقال السديس: إن برنامج الحوكمة يهدف لتعزيز الإبداع والريادة وقياس الأثر لرفع مستوى الأداء، وتعزيز نقاط القوة والإبداع، وتجويد المخرجات.
وكان الرئيس العام قد التقى مساعدَ الرئيس العام للحوكمة المشرف على مكتب الرئيس العام الدكتور عبدالوهاب الرسيني، ووكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية ومدير عام مكتب الرئيس العام بدر آل الشيخ، اليوم الأحد، بمكة المكرمة، مشددًا على الدور الهام والمأمول لحوكمة كافة الأعمال والإجراءات في المسجد الحرام، وبذل المزيد من الجهود في سبيل تهيئة البيئة التعبدية المُثلى لقاصدي بيت الله الحرام، والرقيّ بالخدمة وتحقيق التميز المستمر والابتكار، حاثًّا فريق الحوكمة في الرئاسة على المتابعة المستمرّة لكافة الإجراءات، وتقييم أثر الحوكمة، لجني الثمار عبر سلاسة في الأعمال، وعدم تداخل المهام، ووضوح في الأهداف لدى كافة الوكالات التابعة للرئاسة العامة.