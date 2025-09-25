في تحالف رقمي جديد: "ويف ميديا" توقع اتفاقية استحواذ على حصة مؤثرة من مجموعة "البراند"

في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الدعاية والإعلان، أعلنت شركة "ويف ميديا" -الشبكة الرائدة في الإعلانات الداخلية بالمملكة- عن استحواذها على حصة مؤثرة في مجموعة "البراند"، الرائدة في تقديم الحلول التسويقية والاتصالية المتكاملة، والتي تضم تحت مظلتها وكالة "البراند" للتواصل والتسويق، وشركة "ثريلاينز" المتخصصة في تنظيم التجارب والفعاليات، والاستوديو الإبداعي "رندر" المتخصص في صناعة المحتوى الإبداعي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن استراتيجية "ويف ميديا" للتوسع وتنويع أنشطتها، وتعزيز قدرتها على تقديم منظومة متكاملة من الحلول والخدمات الإعلانية للشركاء.