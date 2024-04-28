علاقة الكنة والوسم باقتراب العرب من موارد المياه وافتراقها.. "المسند" يوضح

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، الدكتور عبدالله المسند، أنه على الرغم من أن "عنقود الثريا" لا يختفي عن الأنظار في الأفق الغربي إلا في 22 مايو تقريباً، إلا أن الأوائل يعتبرون قرب الثريا من الأفق الغربي حيث الشفق الأحمر، اختفاءً.