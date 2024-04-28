علاقة الكنة والوسم باقتراب العرب من موارد المياه وافتراقها.. "المسند" يوضح

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، الدكتور عبدالله المسند، أنه على الرغم من أن "عنقود الثريا" لا يختفي عن الأنظار في الأفق الغربي إلا في 22 مايو تقريباً، إلا أن الأوائل يعتبرون قرب الثريا من الأفق الغربي حيث الشفق الأحمر، اختفاءً.
واوضح "المسند"، أنه وفقاً لحسابات الطوالع والمنازل فالثريا تختفي نهاية شهر أبريل، ويدخل موسم الكنة "كنة الثريا، أي تختفي جهة المغرب وقت المغرب فلا تشاهد" ولمدة 40 يوماً، وستظهر للعيان فجر 7 يونيو جهة الشرق.
وأضاف: "في الكنة تبدأ معاناة الراعي في البحث عن الماء لمواشيه، وارتفاع درجة الحرارة، وانحسار الربيع ثم اختفاؤه؛ لذا كانت العرب تقترب من موارد المياه في الكنة وتفترق عند دخول الوسم، والله أعلم".