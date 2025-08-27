المملكة تشارك في معرض دمشق الدولي الـثاني والستين باعتبارها ضيف الشرف

تشارك المملكة العربية السعودية في النسخة الثانية والستين من معرض دمشق الدولي، الذي يُنظّم خلال الفترة من 27 أغسطس حتى 5 سبتمبر 2025م، في العاصمة السورية دمشق، تحت شعار "نشبه بعضنا"، حيث تُشارك المملكة باعتبارها ضيف الشرف، من خلال مشاركة عدد من الجهات الحكومية منها وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، ومجلس الأعمال السعودي السوري، وبنك التصدير والاستيراد السعودي إضافة إلى أكثر من 80 شركة وطنية من قطاعات متنوعة؛ بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وإبراز تنافسية المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق الإقليمية.