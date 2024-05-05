بالفيديو.. انطلاق التمرين البحري المختلط للدول المطلّة على البحر الأحمر

وأوضح قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن منصور بن سعود الجعيد، أن تمرين "الموج الأحمر 7" يهدف إلى تعزيز الأمن البحري للدول المطلّة على البحر الأحمر، ورفع الجاهزية وحماية المياه الإقليمية بتطبيق الفرضيات التي جرى التخطيط لها في ثلاثة مؤتمرات تخطيط شارك فيها ضباط من جميع الدول المشاركة، ونتج عنها تشكيل القوات ومجموعة من التدريبات التي تشكل جانبًا تدريبيًّا مهمًّا لجميع الدول المشاركة.