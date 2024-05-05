بالفيديو.. انطلاق التمرين البحري المختلط للدول المطلّة على البحر الأحمر
انطلق في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي، بمشاركة أفرع القوات المسلحة ممثلة في القوات البحرية والبرية والجوية ووحدات من حرس الحدود، بالإضافة إلى قوات من الدول المطلّة على البحر الأحمر؛ وهي: الأردن، مصر، جيبوتي، اليمن.
وأوضح قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن منصور بن سعود الجعيد، أن تمرين "الموج الأحمر 7" يهدف إلى تعزيز الأمن البحري للدول المطلّة على البحر الأحمر، ورفع الجاهزية وحماية المياه الإقليمية بتطبيق الفرضيات التي جرى التخطيط لها في ثلاثة مؤتمرات تخطيط شارك فيها ضباط من جميع الدول المشاركة، ونتج عنها تشكيل القوات ومجموعة من التدريبات التي تشكل جانبًا تدريبيًّا مهمًّا لجميع الدول المشاركة.
وبيّن اللواء الجعيد أن القوات المشاركة ستنفذ وتطبق على مدى خمسة أيام كافة المفاهيم العسكرية الحديثة من محاضرات استراتيجية وتمارين تحاكي بيئات قتالية مختلفة تماثل الواقع لتحقيق العمل المشترك والمختلط؛ مثل: الحروب السطحية والجوية، والحرب الإلكترونية، والتصدي لهجوم بالزوارق السريعة، وكذلك تدريبات الأمن البحري مثل: حماية خطوط الملاحة، ومكافحة التهريب، والإرهاب والقرصنة والهجرة غير الشرعية.
وأشار الجعيد إلى أنّه سيتمّ استخدام كافة العناصر القتالية من خلال "سفن جلالة الملك"، والطائرات العمودية وزوارق التصدّي السريع ومشاة البحرية وقوات الأمن البحرية الخاصة، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الطائرات القتالية.