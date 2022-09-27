مجلس إدارة "جائزة الإعلام العربي" يعتمد الأعمال الفائزة في أولى دوراتها ضمن إطارها الجديد

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الجائزة الذي عقد يوم الاثنين عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ناقش أعضاء المجلس، ويمثلون نخبة من كبار الإعلاميين العرب، الحيثيات التي اعتمدت عليها لجان التحكيم في اختيار الفائزين وفق المعايير الموضوعة والتي تم التعريف بها على نطاق واسع عربياً. كما اطلع أعضاء المجلس على المراحل المختلفة التي مرت بها عمليات التحكيم والأسس التي تم في ضوئها اختيار أعضاء اللجان التي تولت الفرز والمفاضلة للأعمال المتقدمة ضمن المحاور الثلاثة الرئيسة للجائزة هذا العام هي: "جائزة الصحافة العربية" و"جائزة الإعلام الرقمي" إضافة إلى "جائزة الإعلام المرئي" وهي الجائزة التي شارك في تحديد الفائزين ضمن فئاتها الخمسة أكثر من 1000 من الإعلاميين والكُتّاب وصُنّاع المحتوى من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم العربي.