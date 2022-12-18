"الهودج".. قطعة خشبية تحاكي تاريخ الإبل في زفة النساء ونقل الأثرياء في مهرجان الإبل

عرض متحف الأسلحة المُقام ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، "الهودج" الأثري الذي يحاكي تاريخ الإبل في زفة النساء ونقل الأثرياء، التي تسرد بعضًا من تفاصيل حياة سكان شبه الجزيرة العربية اليومية في العصور الماضية.