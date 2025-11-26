المشاريع الأولى توقع اتفاقية مع هيلتون لافتتاح فندق دبل تري من هيلتون في الرياض

وسيقدم فندق دبل تري من هيلتون الرياض – النرجس تجربة الضيافة الراقية والمميزة التي تشتهر بها العلامة الحائزة على العديد من الجوائز، حيث سيستمتع الضيوف بمجموعة متنوعة من خيارات الطعام، تشمل مقهى راقٍ في الردهة، ومطعماً يقدم خدماته طوال اليوم، وتراساً للمسبح. كما سيضم الفندق مجموعة من المرافق تشمل مركزاً للياقة البدنية ومسبحاً خارجياً ومنتجعاً صحياً.