المشاريع الأولى توقع اتفاقية مع هيلتون لافتتاح فندق دبل تري من هيلتون في الرياض

أعلنت شركة المشاريع الأولى عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة هيلتون العالمية لافتتاح فندق دبل تري من هيلتون في الرياض – حي النرجس. وسيكون الفندق جزءًا من مشروع تطويري متكامل متعدد الاستخدامات يضم وحدات سكنية ومساحات تجارية ومرافق مهنية للعمل المشترك وقاعات للاجتماعات، بما يسهم في إنشاء وجهة نابضة بالحياة تجمع بين الأعمال والترفيه بانسيابية تامة.
وجرى توقيع الاتفاقية خلال فعاليات معرض سيتي سكيب جلوبال 2025، وذلك في جناح شركة المشاريع الأولى، بحضور المهندس محمد دبوسي الرئيس التنفيذي لشركة المشاريع الأولى، وكارلوس خنيصر الرئيس التنفيذي للتطوير في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بشركة هيلتون.
وسيقدم فندق دبل تري من هيلتون الرياض – النرجس تجربة الضيافة الراقية والمميزة التي تشتهر بها العلامة الحائزة على العديد من الجوائز، حيث سيستمتع الضيوف بمجموعة متنوعة من خيارات الطعام، تشمل مقهى راقٍ في الردهة، ومطعماً يقدم خدماته طوال اليوم، وتراساً للمسبح. كما سيضم الفندق مجموعة من المرافق تشمل مركزاً للياقة البدنية ومسبحاً خارجياً ومنتجعاً صحياً.
ويعد مشروع المشاريع الأولى في الرياض - حي النرجس نموذجاً جديداً ومميزا في تصميم المجمعات متعددة الاستخدامات وأنماط المعيشة المتكاملة في مدينة الرياض. ويأتي المشروع متماشياً مع رؤية المملكة 2030 من خلال دعم النمو الحضاري والتنوع الاقتصادي عبر تصاميم عالمية المستوى وحلول ضيافة متقدمة وتنمية شاملة تركز على المجتمع ومتطلبات العملاء وقطاعات الأعمال .
ويعكس هذا الإنجاز التزام شركة المشاريع الأولى بتطوير وجهات عالية الجودة تُسهم في تعزيز جودة الحياة الحضارية واستقطاب الاستثمارات طويلة الأمد.