محليات

"الجاسر": ما حققته السعودية من قفزات نوعية في عددٍ من المؤشرات الدولية محفز لبذل المزيد من الإنجازات

أكد أن "موانئ" أحرزت تقدمًا في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية