"بلدية الجامعة بجدة" تُزيل 163 عربة وبسطة عشوائية مخالفة

وأضاف: اتخذت الفرق الميدانية الإجراءات في هذه المناطق التي ينتشر فيها الباعة المتجولون، وأزيلت "الأكشاك"، كما جرى مصادرة كل المضبوطات وفق الآلية المتبعة.