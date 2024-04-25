"بلدية الجامعة بجدة" تُزيل 163 عربة وبسطة عشوائية مخالفة

أزالت الفرق الرقابية ببلدية الجامعة التابعة لأمانة محافظة جدة، أكثر من 163 بسطة متنوعة وملحقاتها تمارس "البيع العشوائي".
وتنوعت تلك البسطات ما بين المشروبات الساخنة والمواد الغذائية، وكانت تباع وتعرض بطرق مخالفة في الساحات العامة والشوارع.
وقال رئيس بلدية الجامعة عبد الله حمود مباركي: إن الفرق الميدانية واصلت جولاتها المكثّفة لرصد "البسطات العشوائية"؛ حيث وقفت على عدد من مواقع الباعة المتجولين المنتشرة داخل نطاق تواجدهم.
وأضاف: اتخذت الفرق الميدانية الإجراءات في هذه المناطق التي ينتشر فيها الباعة المتجولون، وأزيلت "الأكشاك"، كما جرى مصادرة كل المضبوطات وفق الآلية المتبعة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن الجهود للحدّ من الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري، ومتابعة البسطات المخالفة وإزالتها بشكل مستمر.
جاء ذلك استمرارًا لجهود الأمانة في تحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية وتحسين المشهد الحضري.