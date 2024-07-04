"حلوى ونصيحة وطمأنينة".. هذا ما فعله رجل أمن مع طفلة تاهت من أهلها في غابة رغدان

وأضاف: لفت انتباهي حرصه عليها وشراء الأكل لها، والأجمل أنها وجدت الطمأنينة والأمان معه وهو يجوب بها الغابة للبحث عن ذويها، مشهد فقد الأطفال أحزنني.. وأسعدني وقفة رجال السعودية العظمى.