"حلوى ونصيحة وطمأنينة".. هذا ما فعله رجل أمن مع طفلة تاهت من أهلها في غابة رغدان
في مشهدٍ أبوي يبرز دور رجال أمننا الإنساني، وثقت عدة صور رجل أمن من إدارة مرور الباحة وهو يتجول بطفلة فقدت أهلها في غابة رغدان، وزملاؤه رجال الأمن يعلنون عبر مكبرات الصوت بالدورية: "من فقد طفلة الرجاء التوجه للدورية".
وفي تفاصيل المشهد الأبوي لرجل الأمن الذي يحمل رتبة رئيس رقباء نراه يشتري الحلوى للطفلة، ناصحًا إياها بأن تستخدم يدها اليمنى قبل أن يُجلسها في المركبة الرسمية.
وتُظهر المشاهد اطمئنان الطفلة لرجل الأمن وعدم نفورها، في واقعة جديدة تؤكد أن رجال أمن المملكة يظلون مصدر أمان للجميع ومن مختلف الأعمار والأجناس من أطفال وشباب وشيوخ.
وقد عنون الزميل الإعلامي موثق المشهد سعيد المزهر هذا الحدث في حسابه على منصة x بـ" قصة أمن وأمان"، وعلّق بقوله: "رجل أمن في أجمل صور الأبوة الحانية مع طفلة صغيرة فقدت أهلها بغابة رغدان بالباحة".
وأضاف: لفت انتباهي حرصه عليها وشراء الأكل لها، والأجمل أنها وجدت الطمأنينة والأمان معه وهو يجوب بها الغابة للبحث عن ذويها، مشهد فقد الأطفال أحزنني.. وأسعدني وقفة رجال السعودية العظمى.