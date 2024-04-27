شاهد أطول رحلة لحاج استغرقت عامًا ونصف العام.. رحالة مغربي يصل مكة على دراجته الهوائية

وتفصيلاً، بحسب تقرير لبرنامج "mbc في أسبوع"، قطع الرحالة مسافة تتجاوز 50 ألف كلم بين ثلاث قارات مر خلالها بدول من إفريقيا وأوروبا وآسيا، حيث انطلق في عام 2022 من المغرب قاصدًا السعودية على دراجته الهوائية كنوع من أنواع الرياضة، وتعريف العالم بقيم التسامح والتعايش، وعن شعيرة الحج في رحلة واجه فيها أنواع الصعاب.