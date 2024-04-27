شاهد أطول رحلة لحاج استغرقت عامًا ونصف العام.. رحالة مغربي يصل مكة على دراجته الهوائية
في رحلة للحج، استغرقت سنة ونصف السنة وصل الرّحالة المغربي عياد بدراجته الهوائية إلى مكة المكرمة.
وتفصيلاً، بحسب تقرير لبرنامج "mbc في أسبوع"، قطع الرحالة مسافة تتجاوز 50 ألف كلم بين ثلاث قارات مر خلالها بدول من إفريقيا وأوروبا وآسيا، حيث انطلق في عام 2022 من المغرب قاصدًا السعودية على دراجته الهوائية كنوع من أنواع الرياضة، وتعريف العالم بقيم التسامح والتعايش، وعن شعيرة الحج في رحلة واجه فيها أنواع الصعاب.
وقال "عياد" البالغ من العمر 28 عامًا: "كان حلمي من زمان أن أزور بيت الله الحرام، وأؤدي مناسك الحج والعمرة، وأسافر إلى مكة المكرمة بالدراجة الهوائية، وذلك كما كان أجدادنا يحجون على وسائل النقل القديمة كالجمال والأحصنة والمشي على أرجلهم، ويقطعون مسافات وصحارى وبحار".
وقد استضافته المواطنة السعودية صباح يوسف في منزلها وقالت: "قلوبنا قبل بيوتنا مفتوحة لضيوف الرحمن".