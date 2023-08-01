مستفيدة من خصوبة التربة ووفرة العيون المائية.. المحاصيل الأحسائية تنعش الأسواق

تشتهر محافظة الأحساء بزراعة وإنتاج العديد من المحاصيل والفواكه الزراعية الموسمية، التي منها البوبي "البابايا"، والرمان والعنب والليمون والأرز الأحسائي الذي يمتاز بلونه الأحمر الداكن، وذلك نظرًا لما تمتاز به واحة الأحساء من خصوبة التربة ووفرة العيون المائية.
وفي المنطقة الشرقية، حصد مزارعو الأحساء المحاصيل الزراعية الصيفية ونقلها إلى أسواق الخضار والفواكه المحلية وسط إقبال المتسوقين عليها.
وقال عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الزراعية والأغذية في جامعة الملك فيصل الدكتور طارق شلبي: مزارعو الأحساء يعملون منذ القدم بمهنة الفلاحة والزراعة للعديد من المحاصيل الزراعية الموسمية، حيث إن المزارعين كانوا يصدرون إنتاجهم إلى مختلف الأسواق المحلية في المنطقة.
وأضاف: الهكتار الواحد ينتج ما بين 3.9 إلى 5 أطنان من الأرز الأحسائي الذي يمتاز بقيمة غذائية عالية.
وأردف "شلبي": فلاحو الأحساء ينتجون سنويًا قرابة 2.5 طن من البصل والباميا الحساوي، تُغذّي الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن المزارعين يعملون على زيادة دخلهم من المحاصيل الموسمية؛ نظرًا للعائد الاقتصادي لها نتيجة لقلة تكاليف الزراعة وارتفاع سعر المنتج.
وتابع: (الباميا الحساوي) تعد من أجود أنواع الباميا وتمتاز بصغر حجمها ولونها السمني وهشاشتها ورقتها ولذة مذاقها، مضيفًا إلى أن المحاصيل الزراعية الصيفية تنعش الأسواق المحلية حيث تشهد إقبال الكثير من الأهالي وزوار المحافظة على شراء المحاصيل الزراعية الأحسائية.
من جهته، قال المزارع محمد عبدالله الأجواد: إن المحاصيل الموسمية الصيفية، تحمل قيمة غذائية عالية.
وبيّن أن المزارعين الأحسائيين يعملون على زراعتها وجني محاصيلها؛ وذلك نظرًا لما تمتاز به واحة الأحساء من وفرة العيون وخصوبة أراضيها، والتي شجعت الفلاحين على زراعة العديد من المحاصيل الموسمية، وبدأت في الوقت الحالي بالتناقص في إنتاجها؛ نظرًا لتناقص المساحات المزروعة في واحة الأحساء.