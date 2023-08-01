مستفيدة من خصوبة التربة ووفرة العيون المائية.. المحاصيل الأحسائية تنعش الأسواق

وبيّن أن المزارعين الأحسائيين يعملون على زراعتها وجني محاصيلها؛ وذلك نظرًا لما تمتاز به واحة الأحساء من وفرة العيون وخصوبة أراضيها، والتي شجعت الفلاحين على زراعة العديد من المحاصيل الموسمية، وبدأت في الوقت الحالي بالتناقص في إنتاجها؛ نظرًا لتناقص المساحات المزروعة في واحة الأحساء.